Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-11-2024 ore 14:10

Leggi tutto su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Villa San Sebastiano al Vesuvio in provincia di Napoli un ragazzo di 19 anni di Casoria è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco in pieno petto al poco dopo la mezzanotte e sparatoria sarebbe venuta al culmine di una lite tra gruppi di giova il ragazzo incensurato è morto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso dell’Ospedale del mare un altro proiettile ha finito al gomito un diciannovenne napoletano anche gli incensurato portato al pronto soccorso non sarebbe in pericolo di vita l’inquinamento atmosferico la ora è la seconda città più grande del Pakistan ha raggiunto il massimo storico più di 80 volte oltre il livello ritenuto accettabile da un uomo l’indice di qualità dell’aria raggiunto un picco di 1067 prima di scendere a circa 300 al mattino L’aria è considerata cattiva a partire da ...