Tuttosport – dove vederla in tv in streaming e probabili formazioni

2024-11-04 10:36:37 Fa notizia quanto riportato poco fa da: PARMA – Reduce dal 2-2 dell’Allianz Stadium contro la Juve nel turno infrasettimanale, alle 18.30 il Parma ospita allo stadio Ennio Tardini il Genoa nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. I ducali di Fabio Pecchia hanno inanellato quattro pareggi consecutivi e inseguono una vittoria che manca ormai dallo scorso 24 agosto quando, al secondo turno, batterono tra le mura amiche 2-1 il Milan di Paulo Fonseca. Allarme rosso, invece, per il Grifone, ultimo in classifica con appena sei punti racimolati in dieci incontri. Eppure i rossoblù di Alberto Gilardino avevano pareggiato 2-2 all’esordio al Ferraris contro l’Inter e nel match successivo avevano espugnato l’U-Power Stadium battendo 1-0 il Monza grazie a una rete di Pinamonti.