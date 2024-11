Linkiesta.it - Trump o no, sull’Occidente continuerà ad aleggiare il fantasma etno-nazionalista

Leggi tutto su Linkiesta.it

Tra poche ore scopriremo se Donaldavrà vinto o perso la sua ultima battaglia contro l’America. Se l’avrà vinta, avrà ancora quattro anni per combatterla, pur senza reali possibilità di successo, perché gli Stati Uniti non potranno tornare a essere una fortezza bianca, giacché il loro destino è demograficamente segnato: entro la metà di questo secolo, i bianchi non ispanici scenderanno sotto il cinquanta per cento della popolazione.