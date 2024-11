Torna a Santa Marinella la giornata dedicata alla vaccinazione

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 4 novembre 2024 – Lunedì 11 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 una equipe della ASL Roma 4 sarà presente presso la sede del Municipio, in via Cicerone 25 per la somministrazione del vaccino antinfluenzale, anti pneumococcico e di tutti quelli raccomandati secondo la fascia d’età, la patologia e i fattori di rischio. A promuovere l’iniziativa, aperta a tutta la popolazione, è stato il consigliere con delegasanità Alessio Manuelli, in accordo con il sindaco Pietro Tidei. “Anche quest’anno, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo voluto riproporre l’Open Day vaccinale. Ringraziamo la Asl Roma 4 per aver messo a disposizione questo servizio e confidiamo di poter replicare l’iniziativa al più presto- ha affermato il consigliere Manuelli.