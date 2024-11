Teatro | Paolo Cresta porta in scena Smith e Wesson di Alessandro Baricco a Il Pozzo e il Pendolo

Leggi tutto su Ildenaro.it

È un testo teatrale geniale, fulminante, divertente e commoventedi, con, che firma anche la regia, Andrea de Rosa, Marianita Carfora, inda venerdì 8 novembre 2024 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 10) negli spazi de Ile ildi Napoli.è una storia di sfide, sogni impossibili, coraggio e rimpianto, in cui due uomini forse arresi, perdenti, ai margini, con la voglia di rifiutare o di fuggire da un mondo che non gli piace, trovano riscatto in una giovane giornalista e nella forza dei suoi sogni.è un pescatore di persone che si buttano nelle cascate del Niagara e annegano.è un meteorologo che vuole raccogliere i dati meteo degli ultimi 77 anni per poter fare previsioni. Rachel è una giovane giornalista che vuole trovare il modo di diventare famosa.