Dailymilan.it - Stadio Milan, è arrivata la valutazione per San Siro: martedì giornata decisiva. Ecco le novità

L’Agenzia delle Entrate ha inviato la suaper lodi San: e il sindaco Sala ha convocatoe Inter.leAltro snodo importante per quanto concerne lo sviluppo della situazione legata alla realizzazione del nuovodel. Come affermato dal sindaco dio Beppe Sala, nelladi sabato èlaufficiale dell’Agenzia delle Entrate per lodi Sane le sue aree limitrofe, che vedono l’interesse dei due club meneghini. Dalle prime indiscrezioni, sembra che si parli di unaintorno ai 200 milioni di euro, forse qualcosa di più. Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha, così, convocatoe Inter per un incontro che ci dirà tanto in termini di futuro di San. Questo vertice dovrebbe andare in scena nelladi