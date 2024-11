Sposi scomparsi e tornati l’ultima notizia sorprende tutti | Ecco cosa ci è successo davvero

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Dopo giorni di ansia e ricerche, la vicenda di Pietro Montanino e Maria Zaccaria, coppia di Cesa, in provincia di Caserta, si conclude con un ritorno carico di mistero.il 29 ottobre dopo aver lasciato i figli dai nonni, i due sono ricomparsi improvvisamente il 3 novembre a Frattamaggiore, nel Napoletano, spiegando di essere stati via per cercare una nuova casa. La loro spiegazione – “Siamo partiti per un breve viaggio, ora siamo stanchi” a quanto pare resa ai carabinieri – non ha convinto del tutto familiari e autorità, lasciando dietro di sé molte domande. Il giorno della scomparsa, Maria e Pietro avevano accompagnato i due figli piccoli dai nonni prima di allontanarsi a piedi, probabilmente diretti verso la stazione ferroviaria di Napoli. La famiglia, preoccupata, si era messa in contatto con le autorità locali, dando il via a una serie di indagini. Durante la loro assenza si è verificato un episodio controverso: Maria avrebbe contattato la cognata per chiederle di prendere il figlio maggiore a calcetto, ma la cognata ha poi smentito di aver mai ricevuto quella chiamata, contestando quindi l’ultimo presunto contatto della coppia.