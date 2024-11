Thesocialpost.it - Shivananda, il santone che dice di guarire le persone con il sesso. Parla l’ex adepta

Le telecamere di “Zona Bianca” sono andate a San Marco La Catola, a pochi chilometri da Foggia, per fare luce sulla comunità spirituale fondata daldel, al secolo Francesco Grassi., originario di Martina Franca, ha fondato una comunità spirituale a San Marco La Catola, in provincia di Foggia, dove si presenterebbe come una guida spirituale e un guaritore. Diversi ex membri della comunità e altrea conoscenza dei fatti sostengono che l’uomo praticherebbe rituali di “guarigione” attraverso rapporti sessuali, che promuove come necessari per liberare leda presunte energie negative. Una delle ex adepte, in un’intervista trasmessa da Zona Bianca, ha raccontato in dettaglio le dinamiche di manipolazione all’interno della comunità. Ha descritto un ambiente in cui, secondo lei, ilporterebbe gradualmente le sue seguaci a credere nella necessità di un’intimità fisica con lui per ottenere una sorta di purificazione spirituale o risveglio di energie bloccate.