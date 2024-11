Salvini contro giudici | Italia insicura

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

21.25 "Per colpa di alcunicomunisti, che non applicano le leggi, il Paese insicuro è l'.Non ci arrendiamo!" Cosìdopo la decisione del giudice di Catania che ha annullato un trattenimento di un migrante irregolare E sulla sicurezza,ha espresso "solidarietà" ai lavoratori che sciopereranno dopo l'aggressione al capotreno "per mano di nordafricani".E' "costante l'impegno per contrastare la criminalità", ha detto:dagli "investimenti su FS Security" a una lotta "maggiore"quei "clandestini" spesso "violenti".