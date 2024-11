Palma incendiata davanti ai genitori identificati tre ragazzini

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Unadi sabato sera a Porto Cesareo. Sembra un atto vandalico come tanti, ma le radici sono ben più preoccupanti. Protagonisti, infatti, sono stati tre minorenni, responsabili dell’esplosione di petardi che ha incendiato una delle palme di via Piccinni. I tre saranno convocati a breve. L’episodio è avvenuto sabato sera e ha visto i giovani agire, sembra, in presenza dei loro, rischiando di causare conseguenze ben più gravi. La polizia locale si è subito attivata per rintracciarli.a Porto Cesareo, partita una segnalazione Attraverso le telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno scoperto che i tre, prima di far esplodere i petardi, avrebbero tentato di incendiare un’altra, situata vicino a Piazza Sandro Pertini. L’intervento di polizia e vigili del fuoco ha poi impedito che il fuoco si propagasse ad altre piante. Grazie alle riprese e a testimonianze, i ragazzi, residenti in zona, sono statie saranno presto convocati insieme ai loroal comando di polizia locale.