Operaio precipita dal viadotto e muore sull’A6, chiusa l’autostrada tra Altare e Savona

Incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 4 novembre, sulA6 trae il bivio A6-A10 per. Unto per circa 20 metri da unsul tratto sottostante, rimanendo ucciso. Le cause della caduta non sono ancora state chiarite ma le forze dell’ordine hanno chiuso l’A6 per consentire soccorsi e rilievi. Dalle 10 di mattina si è quindi creata una coda i circa 1 chilometri in prossimità del luogo dell’incidente, avvenuto prima della galleria Nigiu, dove l’stava lavorando su un ponteggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della croce bianca di, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Grifo. Foto di copertina: ANSA / LUCA ZENNARO L'articolodaltraproviene da Open.