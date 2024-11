Iltempo.it - "Non siete graditi", sputi e insulti: aggressione choc a esponenti di FdI

di FdI nel mirino degli "antifa" ad Aosta. "Aggrediti perché di Fratelli d'Italia. Riconosciuti come appartenenti al Partito di Giorgia Meloni e quindi picchiati con inaudita violenza. 'Qui nonvoi della Meloni. Siamo antifascisti', gettati a terra e presi a calci", scrive sui social il deputato e responsabile Organizzazione FdI, Giovanni Donzelli. I fatti ad Aosta, al bar della rassegna comunale 'La cittadella dei giovani. "La Schlein e glidel Pd condannino senza ambiguità i giovani di sinistra che ad Aosta hanno violentemente aggreditodi Fratelli d'Italia e chi era in loro compagnia. A sinistra dovrebbero aver capito che fomentare odio non porta voti, ma purtroppo rischia solo di portare violenza. Solidarietà a Lorenzo e Armando", conclude Donzelli.