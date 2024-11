Tarantinitime.it - Montemesola, cavi internet tranciati e telecamere ko prima del colpo dell’Audi scura

Tarantini Time QuotidianoÈ ufficialmente tornato il terrore della banda, in seguito ai due tentati furti di ieri in abitazioni die Monteiasi. Un’Audi grigio scuro con vetri oti e un’organizzazione apparentemente impeccabile. La banda di ladri specializzata in furti in abitazione ha tentato ben due colpi ieri, ma nessuno dei due è andato a segno, nonostante atutte ledella zona fossero state disattivate a causa didella fibra ottica. Non è ancora chiaro se il guasto alla lineasia stato premeditato e causato dai malviventi, un dettaglio su cui i carabinieri hanno concentrato le loro indagini. E così, dopo un’estate trascorsa a dare la caccia al suv scuro,e Monteiasi sono tornate nel mirino dei criminali. Il primo tentato furto si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 17.