Lapresse.it - Manovra, il gelo di Confindustria: “Non dà risposte adeguate ai problemi”

“L’economia italiana è in sostanziale stallo” e “noi auspichiamo unaincisiva e che abbia una visione di politica industriale”, invece al momento “non riteniamo che lesianoaie ai rischi che vediamo”. Sulladi, che sollecita l’attenzione del Parlamento su una serie di interventi, dall’Ires premiale allo stralcio della norma che prevede un rappresentante del Mef nei collegi di revisione: una norma definita dal direttore generale Maurizio Tarquini “troppo strong” anche per il Codice civile del 1942. Le prime audizioni Nel giorno in cui il ministro dell’Economia Giorgetti vola a Bruxelles per presentare la, alla Camera partono le audizioni, una sfilata di associazioni, sindacati e imprese. E i giudizi sono netti. Dall’Ance, l’associazione dei costruttori, che avverte che se si ferma l’edilizia si ferma il Pil, alla Fondazione Gimbe, che ritiene le risorse per la sanità “ampiamente insufficienti”.