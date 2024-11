Quotidiano.net - Manovra 2025, Gimbe: “Mancano 19 miliardi per misure già varate”

Roma, 4 novembre 2024 – I conti per la Sanità non tornano. Analizzando la19rispetto allepreviste da oggi fino al 2030, mentre nel 2027 il finanziamento pubblico scende sotto il 6% del Pil, segnando il minimo storico. Ma non è tutto. L’incremento annuo del Fondo Sanitario resta sotto il 2,6% raccomandato dall’Ocse. Sono le principali criticità emerse dall’audizione della Fondazionepresso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. Critico il presidente Nino Cartabellotta, che ha invitato a non utilizzare la sanità come terreno di scontro politico ed ha avanzato proposte concrete per il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale.