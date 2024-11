Ilgiorno.it - Madri sfrattate con i figli piccoli: 340 richieste per una casa popolare, solo 4 a disposizione a Rho

RHO – Giovedì Luna, madre di dueminori, dovrà lasciare il suo appartamento di via Mascagni perché ha uno sfratto per fine locazione. È assegnataria di un alloggio, è in attesa di poter entrare nella nuova, ma il proprietario ha deciso lo stesso di mandarle vie. Qualche giorno dopo, il 19 novembre, toccherà a Tania, 48 anni e a suoo di 7 anni che vivono in via Lura insieme alla nonna di 66 anni. Anche loro hanno uno sfratto esecutivo per finita locazione da quasi un anno. Tania ha fatto domanda per un alloggioe chiesto aiuto ai servizi sociali del Comune. Ma per il momento non è stata trovata una soluzione abitativa.