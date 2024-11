Ultimouomo.com - L'ultima danza dei T1 ai Worlds di League of Legends

Situata nella zona di Greenwich, la O2 Arena brulica quotidianamente di londinesi e visitatori. Tutto attorno è un centro commerciale con negozi, ristoranti, bowling, SPA e persino un hotel. Passeggiando in un sabato pomeriggio qualsiasi lungo il percorso circolare interno, protetti dal freddo e dalla pioggia, è possibile assistere a un via vai di migliaia di persone, incluse famiglie e adolescenti, dediti alle attività più disparate, arrampicata inclusa. Sabato, quando anche io faccio parte di questo formicaio, ci sono però anche un'altra tipologia di persone, non molto diversa da quella che nel 2012 assistette alla vittoria della finale olimpica per il basket vinta dalla squadra composta dal quintetto Kevin Durant, LeBron James, Kobe Bryant e Carmelo Anthony.