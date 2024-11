Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 0-3, WTA Finals 2024 in DIRETTA: inizio perfetto per la n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Gioco: il dritto lungolinea dell’azzurra si stampa sul nastro. 40-0 Servizio ad uscire e dritto vincente dalla parte opposta. 30-0gestisce bene la risposta profonda digiocando sulla riga e forzando l’errore dell’avversaria. 15-0 Favoloso dritto in corsa diche arriva bene sulla palla e trova il vincente in diagonale. 0-2 Breakprova a spingere con il dritto ma va fuori giri. Seconda 40-A Si ferma sul nastro il dritto lungolinea di. 40-40 Regalo diche a campo aperto spedisce lunga una volee giocata con il naso sopra la rete. 40-A Doppio fallo, il secondo del game.aveva provato a forzare la seconda per non lasciare l’iniziativa all’avversaria. Seconda 40-40 Grande risposta incrociata della n.1 delche propizia l’errore dell’italiana. 40-30 Grave errore di: la bielorussa aggredisce la seconda dima vanifica tutto spedendo lungo il dritto a campo aperto.