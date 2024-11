Sport.quotidiano.net - L’Empoli è in emergenza. Fazzini verso il forfait. D’Aversa: "Niente alibi. I punti valgono doppio»

Sarà un Empoli rimaneggiato quello che oggi alle 18.30 ospiterà il Como. Oltre ai lungodegenti Perisan, Ebuehi, Sazonov e Zurkowski e allo squalificato Goglichidze misterdovrà ancora fare a meno di Esposito e Grassi (trauma distorsivo alla caviglia), ma soprattutto rischia di non poter contare nemmeno su. Nella rifinitura di ieri, infatti, il giovane fantasista si è fermato per un problema muscolare e le sue condizioni saranno valutate oggi fino all’ultimo minuto utile. "Numericamente siamo inma come ho sempre detto non voglio che ci sianoe preferisco ragionare sulle opportunità che avranno quelli che scendono in campo – esordisce–. Nelle difficoltà voglio comunque vedere una squadra che riesce a uscire anche da queste situazioni".