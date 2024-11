Lavoro | Job meeting Napoli grandi aziende pronte a conoscere i professionisti del futuro

Leggi tutto su Ildenaro.it

Dopo la grande affluenza della scorsa edizione, giovedì 7 novembre torna Job, fra gli eventi di recruiting più attesi da chi è alla ricerca, dedicato a studenti universitari e neolaureati di tutti i corsi di laurea della Campania . Dalle 9.30 alle 16.30, al Centro Congressi dell’Hotel Ramada, un programma ricco di momenti interattivi per far comprendere meglio ai giovani come affrontare con maggiore sicurezza l’ingresso nel mondo del. L’obiettivo dell’edizione 2024 è far vivere ai partecipanti un’esperienza immersiva con orientamento personalizzato, workshop, presentazioni aziendali, networking e una grande area dedicata agli stand aziendali per favorire l’incontro diretto con i recruiter delle oltre quarantapresenti.