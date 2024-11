Jessica Rabbit è la colpevole per un mancato sequel di Chi ha incastrato Roger Rabbit

Leggi tutto su Cinefilos.it

è la “” per undi Chi hanon è cattiva, è solo che la disegnano così lo sappiamo. Ma il regista di Chi haRobert Zemeckis ritiene che le curve della femme fatale dei cartoni animati potrebbero essere un po’ troppo pericolose per la Disney. Chi non ha mai visto il classico ibrido live-action/animazione del 1988, potrebbe rimanere sorpreso da quanti contenuti audaci siano stati ammessi in un film con classificazione PG. Ci sono rapimenti, voyeurismo, uso di droghe, un cattivo davvero terrificante (il giudice Doom di Christopher Lloyd) e l’omicidio piuttosto orribile di una simpatica scarpa a cartoni animati che ha traumatizzato un’intera generazione di bambini.