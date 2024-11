Calciomercato.it - Inter, ribaltone in dirigenza: ufficiale l’arrivo dell’ex Juve

Leggi tutto su Calciomercato.it

Cambiamenti all’e volto nuovo nella: la società campione d’Italia ufficializzain Viale della Liberazione di un exntus Nuova figura nelladell’, che nei giorni scorsi aveva ufficializzato il divorzio tra gli altri con Luca Danovaro nel ruolo di Chief Revenue Officer del club nerazzurro. Marotta, presidente dell’(LaPresse) – calciomercato.itIl posto di Danovaro verrà preso da Giorgio Ricci, come ufficializzato questa mattina dalla società campione d’Italia. Ricci aveva ricoperto lo stesso ruolo allantus dal 2018 al 2022 e tra il 2012 e il 2014 aveva lavorato come Chief Commercia Officer sempre all’. Per lui si tratta quindi di un ritorno, dieci anni dopo, nelle fila dellaista. “F.C.nazionale Milano S.p.A. annuncia oggi la nomina di Giorgio Ricci a Chief Revenue Officer, a partire dal 4 novembre 2024.