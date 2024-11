Thesocialpost.it - Influenza australiana, tutto quello che c’è da sapere: sintomi più frequenti e vaccino

Come accade ogni anno in questa stagione, negli ultimi giorni sono stati isolati in diverse regioni d’Italia i primi casi di, stavolta del ceppo A-H3N2, detta comunemente “”. Il suo nome si deve al fatto che, proprio in Australia, ha alimentato la seconda stagionele più pesante dell’ultimo decennio con oltre 15 milioni di persone contagiate. È un sottotipo del virus A dell’.Leggi anche: Arrivata in Italia l’: “Colpisce anche il cervello”. L’allarme degli esperti Durante la scorsa stagione invernale in Italia è stato prevalente il ceppole A-H1N1, in quella precedente (2022-2023) ha dominato A-H3N2. Al momento, invece, non si può ancoracon certezza quale dei due virus sarà prevalente quest’anno, visto che l’si diffonderà quando il freddo diventerà più intenso.