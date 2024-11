Quifinanza.it - Influenza australiana in Italia, come riconoscere i sintomi e affrontarla

Avete presente un “maestro di metamorfosi”? Uno studioso, tempo fa, ha definito così il virus dell’. Perché si modifica. Spesso di pochissimo,accade quest’anno. In altri casi ci sono vere e proprie modificazioni profonde del virus. In queste circostanze ci si trova di fronte ad un ceppo virale sostanzialmente nuovo. Non è questo il caso dell’, anche se il virus AH3N2 che la contraddistingue presenta sicuramente caratteristiche di immunoevasività, ovvero può essere meno facile da affrontare da parte del sistema difensivo dell’organismo. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi casi in diverse regioni e addirittura a Genova c’è stato un ricovero conneurologici legati all’infezione.