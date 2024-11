Quotidiano.net - Influenza Australiana, Bassetti: “Colpisce anche il cervello”

Genova, 4 novembre 2024 – L’da virus H3N2, la cosiddetta “”, arrivata in Italia l'11 ottobre scorso, con il primo caso registrato a Novara, fa temere gli esperti per la stagionele ormai in corso. Un uomo di 76 anni è ricoverato con un “quadro clinico impegnativo e sintomi importanti” nel reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino. Lo segnala in un post su X l’infettivologo Matteoche sottolinea come predomini “il quadro neurologico a dimostrazione del tropismo di H3N2 per tanti organi tra cui i polmoni e il”. “Se il buongiorno si vede dal mattinonon sarà una bella stagionele. Questo è un virus chenon solo i polmoni, la gola, mail”, osserva. Secondo il resoconto dell’infettivologo all’Adnkronos Salute, infatti, il paziente non riusciva nea riconoscere la moglie.