Notizie.com - Incidenti in montagna, weekend tragico: morti quattro escursionisti. Salve altre tredici persone

Leggi tutto su Notizie.com

Il fine settimana di sole e di alte temperature in Italia ha spinto moltiad arrampicarsi: purtroppo sono stati registratidecessi. Domenica tragica inin Italia.sono morte precipitando dalle vette in Veneto, Trentino e Piemonte. Due alpinisti hanno perso la vita in due distintinelle montagne bellunesi. Entrambi sono rimasti vittime delle ferite riportate dopo essere precipitati per diverse centinaia di metri.in(ANSA FOTO) – Notizie.comA Val di Zoldo è deceduto un uomo poco dopo le 13. Stessa sorte, purtroppo, un’ora dopo per una donna sulla Croda dei Toni, nel Comune di Auronzo. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e il Suem 118. Il primo intervento c’è stato poco dopo le 13.