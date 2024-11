Liberoquotidiano.it - Il salto di qualità a Napoli: ecco perché quest'Atalanta è davvero da scudetto

L'si allinea al progetto di inizio estate: competere per lo. Dopo lo 0-4 subito dall'Inter due mesi fa, serviva ai nerazzurri di Bergamo una grande prova per capire se il ritardo accumulato era dovuto solo a un mercato di reazione alle mille difficoltà, tra infortuni gravi e addii forzati. E non c'era prova più grande ino momento di una visita in casa della capolista reduce dalla convincente prova con il Milan e soffiata dall'entusiasmo della città., finisce 0-3 per l'. Zero a tre. Test superato a pieni voti con lodeilnon gioca male, semplicemente risulta impotente. Ora la distanza tra le due è di soli tre punti. Dopo la partita, quando viene chiesto se l'è da, Gasperini ci ride su: «Non è che non ci piaccia stare tra le prime». È una specie di “ci proviamo” con piacere, se ne abbiamo le possibilità. Viene da pensare, vedendo la Dea che sale a cinque vittorie consecutive in campionato con 18 gol fatti (18!) e soltanto 2 subiti ino spezzone, che alle altre grandi sia andata di lusso: l'estate travagliata ha posticipato l'ingresso in scena della verache, però, è comunque arrivato prima del solito.