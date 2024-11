Il direttore sportivo dell’Arsenal lascia il ruolo in un duro colpo a Mikel Arteta

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-04 19:45:39 Giorni caldissimi in redazione! L’Arsenal ha perso una delle componenti chiave della sua recente rinascita dopo aver confermato le dimissioni delEdu. Il 46enne ha supervisionato una trasformazione nella politica di trasferimentoda quando è rientrato nei Gunners nel 2019 cometecnico prima che ilvenisse rinominato con il titolo attuale nel 2022. “Questa è stata una decisione incredibilmente difficile da prendere”, ha detto Edu. “L’Arsenal mi ha dato l’opportunità di lavorare con così tante persone straordinarie e la possibilità di far parte di qualcosa di così speciale nella storia del club. “Mi è piaciuto soprattutto lavorare con così tanti colleghi straordinari nei nostri team maschili, femminili e accademici coachche è diventato un grande amico. “Ora è il momento di perseguire una sfida diversa. L’Arsenal resterà sempre nel mio cuore.