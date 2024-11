Thesocialpost.it - Il 4 novembre 1921 si seppelliva il Milite Ignoto: storia di un Paese che non volle dimenticare

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, molti Paesiro rendere omaggio ai sacrifici compiuti dai loro soldati, scegliendo di onorare la memoria collettiva attraverso la sepoltura di una salma anonima. In Italia, questa idea nacque nel 1920 per volontà del Generale Giulio Douhet, e il disegno di legge per la creazione delvenne presentato alla Camera nel. Il progetto fu accolto con grande consenso, portando alla scelta della salma e alla sua tumulazione nel cuore di Roma. Una commissione fu incaricata di selezionare le salme di undici caduti provenienti dalle principali zone di combattimento, tra cui Rovereto, le Dolomiti, il Grappa e il Basso Piave. Le salme furono inizialmente ospitate a Gorizia e poi trasportate alla Basilica di Aquileia.