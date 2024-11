Sport.quotidiano.net - Hockey pista: partono male le ragazze della Sasco. Scandiano flop. Correggio a valanga

Partel’avventuraRotellistica Scandianese nel campionato femminile di Serie A. La squadra di Valeria Calia perde infatti in casa dal Trissino per 3 a 5, mostrando una difesa non proprio ermetica. A referto Teli, Calia, Berti (1 gol), Gimeno (1), Yacanto Frau (1); De Stefano, De Francesco, Pontrelli, Giardina, Pisati. Coppa Italia. Si riaprono i giochiqualificazionecoppa di A2, per la sconfitta del Rollera Seregno per 3 a 2. La vittoriaBdl Minimotorsul Mirandola lancia la squadra di Granell al comandoclassifica, anche se il Modena ha una partita in meno. A Seregno mister Mariotti ha schierato Vecchi, N. Busani, Stefani, Roca (1), Deinite (1), Beato, Barbieri, R. Busani, Raveggi.