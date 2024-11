Tutto.tv - GF spoiler 4 novembre: confronti, sorprese, nuovi ingressi e un concorrente va via

La puntata di questa sera del Grande Fratello sarà caratterizzata da diversi colpi di scena. Molti saranno gli argomenti che saranno trattati, ma altrettanti gli eventi inaspettati. Ci sarà l’ingresso di un nuovo, una sorpresa per un’inquilina, un ragazzo volerà in Spagna e non solo. Ecco tutto quello che succederà. Nuovo ingresso, faccia a faccia e sorpresa nella puntata del 4del GF La puntata del GF del 4sarà molto movimentata. Tra gli eventi più attesi ci sarà l’ingresso nella casa di Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna. Come reagirà la ragazza nel momento in cui se lo ritroverà davanti? Molto probabilmente non sarà particolarmente stupita in quanto in questi giorni ha confessato di aspettarselo. Tra i due, dunque, ci sarà un primo confronto, ma nel corso dei giorni ne vedremo sicuramente delle belle.