Generazione Fumetto | intervista a Omar Rashid e Giacomo Bevilacqua

In occasione del Lucca Comics & Games è stato presentato al pubblico, il documentario diche racconta l’opera e il lavoro di sette superstar delcontemporaneo attraverso un racconto in prima persona. Ecco le nostre interviste a, fumettista di A panda piace e Il suono del mondo a Memoria, tra le voci protagoniste del film, e a, ideatore, sceneggiatore e regista.arriverà al cinema nel 2025. Ecco i character poster e il poster di1 di 8 Poster diRita PetruccioliMirka Andolfo Zerocalcare Maicol & Mirco Sio Sara Pichelli Lucca Comics & Games è stato la prima tappa fondamentale per il lancio nazionale del documentario, inoltre, durante i giorni della manifestazione si è svolta la fase conclusiva del progetto diche ha visto portare a compimento il documentario nella sua integrità: durante la manifestazione sono stati girati gli ultimi preziosi materiali per il montaggio definitivo del documentario con riprese live realizzate nei luoghi del community event e che hanno visto protagonisti i numerosi fan e appassionati die non solo presenti a Lucca.