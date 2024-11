Lanazione.it - Film sull’ex Br Abatangelo al Festival dei Popoli, il regista: “E’ un’indagine storica”. Il centrodestra protesta

Firenze, 4 novembre 2024 – Suscita polemiche la proiezione al Festivval dei, in corso a Firenze del“Pensando ad Anna”,sulla storia dell'ex brigatista rosso Pasquale, presente nelle principali rivolte che hanno scosso negli anni 70 le carceri italiane. La proiezione della pellicola, in prima mondiale, è nel programma odierno della terza giornata deldeidi Firenze:è, come previsto, presente in sala ma non parla. «Oggi parlerò solo io, Pasqualeparlerà da domani, dopo la proiezione del, non appena gli animi si saranno calmati e si potrà ragionare nel merito delin modo più compiuto. Il mioè un'indagineed etnografica sulle scelte di un uomo che è passato da essere un delinquente a essere un delinquente politicizzato». Così Tomaso Aramini,del. Are, come detto, è il: Marco Stella, capogruppo in consiglio regionale ha annunciato un'interrogazione urgente e parla di presenza «gravissima e sconcertante», «resa ancora più grave dalla dimensione pubblica della rassegna cinematografica in questione; pertanto chiediamo che la Regione Toscana tolga patrocinio e finanziamenti».