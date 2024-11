Lanazione.it - Fiction sul caso Meredith. Sollecito dribbla il set: “Ma parlo con Amanda”

Perugia, 4 novembre 2024 – Raffaeleè stato, conKnox, accusato dell’omicidio diKercher. Dieci anni di processi, di cui quattro trascorsi in carcere. Fino alla loro assoluzione definitiva. Studiava a Perugia, nel 2007, facoltà di ingegneria. Oggi è ingegnere informatico, si occupa di cyber security, di progettazione in cloud. Il suo passato sembra lontano, ma invece è sempre vicino. Solo pochi giorni fa il diciassettesimo anniversario. Dal delitto di, ma anche da quando la sua vita è stata stravolta. OmicidioKercher,Knox nel nuovo libro: “Intrappolata in quella storia”, che cosa ha provato? «Non sono giorni qualunque per me, come potrebbero esserlo? La morte di, a cui va il mio pensiero, ma anche l’inizio di un incubo per noi che eravamo innocenti e abbiamo dovuto patire quello che abbiamo patito.