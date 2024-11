Oasport.it - F1, Valsecchi: “Nel 2025 vedo un duello Ferrari-McLaren. Hamilton può stare davanti a Leclerc”

Mancano ancora tre appuntamenti al termine del Mondiale di Formula Uno 2024 (Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi), ma Max Verstappen potrebbe già avere chiuso in anticipo i conti con la straordinaria vittoria nel Gran Premio di San Paolo sul tracciato di Interlagos. Un successo che ha rimesso a distanza Lando Norris e che potrebbe avere già consegnato il quarto titolo consecutivo al fuoriclasse olandese. Momento ideale per analizzare una stagione davvero particolare e, soprattutto, proiettarci verso unche ci proporrà tantissimi spunti di interesse. Per questo motivo abbiamo interpellato Davide, ex campione del mondo della GP2 e apprezzato commentatore tecnico ogni lunedì nel suo podcast assieme a Marco Melandri. Davide, come possiamo commentare la vittoria di Max Verstappen a Interlagos? “Nel momento più complicato ha fatto vedere a tutti chi è Max Verstappen. Sinceramente, quando ho visto che il meteo era dominato dalla pioggia, immaginavo potesse fare qualcosa di speciale, anche perché ci ha abituato a mettere in scena grandi prestazioni a Interlagos o sul bagnato.