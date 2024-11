Coppa del Mondo di Biathlon, convocati 12 Azzurri per la prima tappa della stagione

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Arrivano i nomi dei 12scelti per ladideldia Kontiolahti. La competizione si svolgerà dal 30 novembre all’8 dicembre. Il programma intero, del circuito iridato, si snoderà in nove tappe stagionali. Gli atleti tricolori, come riporta fisi.org, sono Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl iscriverà Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara e Dorothea Wierer in campo femminile e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Daniele Cappellari in campo maschile. Lisa Vittozzi, campionessa in caricaSfera di Cristallo, punterà ancora ad alti traguardi e a difendere il Trofeo vinto lo scorso anno, nella specialità Generale. Il Programma – Fonte agc/coni.it Sabato 30 novembre 13.15 – Staffetta singola mista (non olimpica) 15.45 – Staffetta mista 4×6 km Domenica 1° dicembre 13.