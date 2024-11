Anteprima24.it - CONSIGLIO- Nargi e festiani compatti: si riparte dal Centro autismo

Tempo di lettura: 3 minutiNelcomunale di Avellino fa il suo ingresso un nuovo consigliere, la giovane Giulia Zaolino del gruppo “Siamo Avellino”, diretto riferimento del sindaco Laura, subentrata come prima tra i noi eletti della lista al posto della dimissionaria Antonella Coppola. Ed è proprio il caso del passo indietro della consigliera a tenere banco nella prima parte dell’Assise con i consiglieri di opposizione che non ci stanno a sentir parlare di una semplice surroga, ma sottolineano le ragioni addotte dalla diretta interessata nella nota stampa per annunciare la sua scelta. Rino Genovese del “Patto civico” parla di un “delitto perfetto- politicamente parlando- leggendo alcuni passaggi del documento della Coppola che chiaramente si riferiscono alle posizioni precedentemente palesate da altri gruppi di maggioranza, ad evidenza che probabilmente c’è ancora chi ritiene di essere padrone di questa città”.