Iltempo.it - Choc nella scuola vicino Roma: ragazzina di 12 anni accoltella il compagno. Il motivo

alle porte di. Ha accusato ildi classe di seconda media di aver fatto la spia alla professoressa e lo hato: l'aggressore è unadi appena 12. È accaduto questa mattina all'orario di ingresso presso lamedia in via GiovPrati a Santa Maria della Mole a Marino, comune della provincia di. La, alle 8 circa, nel cortile della, poco prima di entrare, con un coltello da cucina, ha inferto due fendenti alcoetaneo ferendolo sul dorso di una mano e al petto. Due ferite di lieve entità ma che comunque hanno costretto gli operatori del 118 intervenuti, a trasportare il 12enne al Bambino Gesù (le sua condizioni non sono gravi). La, invece, fermata dall'intervento degli insegnanti, è riuscita a scappare. Poco dopo è stata lei stessa a chiamare il 112, indicando ai carabinieri dove fosse.