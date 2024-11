Ilrestodelcarlino.it - Casting in Emilia Romagna per la nuova serie targata Netflix

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 4 novembre 2024 – Sono aperti iinper la“Icp”. Il protagonista sarà uno dei volti più noti della fiction e del cinema italiani: l'attore Luca Zingaretti e regia Roan Johnson. Le riprese inizieranno il 18 novembre 2024 in, e proseguiranno fino a marzo 2025 totale di 13 settimane di attività. Per lasaranno impiegati un numero considerevole di attori e attrici e per questo sono stati aperti isul territorio. Si cercano un migliaio di persone tra comparse e figurazioni speciali. Ilè aperto a donne e uomini di ogni nazionalità e domiciliati in, di età compresa fra i 18 e i 75 anni e si effettua online. Non sono richiesti requisiti fisici specifici, quindi tutti coloro che rientrano nell’intervallo di età indicato potranno partecipare.