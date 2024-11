Dailymilan.it - Calciomercato Milan, sfuma l’arrivo di Johnny Cardoso? La situazione

: si allontana il possibile arrivo di, uno degli obiettivi principali per rinforzare il centrocampo rossonero nel prossimo. Le ultime Sempre più complicato l’approdo dial. Il sogno dei rossoneri di completare il proprio centrocampo con il giocatore statunitense sembrerebbe essere ormai svanito nei primi giorni di novembre. Infatti, il Tottenham Hotspur si è inserito nella corsa per il calciatore e sembrerebbe essere pronto a compiere l’affondo decisivo per portarlo in Inghilterra. Una mossa che befferebbe la dirigenza delal lavoro ormai da mesi per provare a acquistare il centrocampista del Real Betis. Il Tottenham fa sul serio peril suo arrivo al? View this post on Instagram A post shared by(@l01)di? LaLEGGI ANCHE Verso Real Madrid-, Carlo Ancelotti: partita sempre speciale ma.