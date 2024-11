.com - Calcio / Seconda Categoria, Villa Strada: in panchina torna Francesco ‘Kekko’ Fabrizi

Leggi tutto su .com

Il classe 1966, reduce dall’esperienza a Montoro, allenerà i gialloblù per la quarta volta in carriera: in rosa c’è anche il figlio Giorgio. “Piena sintonia e stima reciproca” fanno sapere dalla societàdi CINGOLI, 4 novembre 2024 – Era nell’aria, ora è ufficiale:a essere l’allenatore del. L’allenatore cingolano, classe 1966, che aveva iniziato la stagione alla Leonessa Montoro, tornerà ad allenare per la quarta volta la compagine gialloblù. “La SSD– ci fa sapere la società – ha trovato subito l’accordo con il nuovo allenatore per la stagione 2024-2025, con cui c’è piena sintonia e stima reciproca:, che dirigerà gli allenamenti già da domani (martedì 5 novembre per chi legge, ndr). A mister Kekko un grande in bocca al lupo da tutti noi! Sarà affiancato da una certezza per la realtàstradese, ovvero il team manager Filippo Piccini che svolgerà anche il ruolo di vice allenatore.