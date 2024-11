Oasport.it - Badminton, Gianna Stiglich si aggiudica il Mexican International

Grande risultato per ilitaliano., infatti, si èta la quindicesima edizione delInterlational che si è disputato ad Aguascalientes, battendo in finale con il punteggio di 21-19, 21-17 la guatemalteca Nikte Alejandra Sotomayor. Un traguardo davvero eccezionale per l’azzurra che ha chiuso senza nemmeno perdere un set. Come si è sviluppato il percorso di? L’azzurra, al ritorno in campo dopo un brutto infortunio, ha superato Paola Martina Delgado (doppio 21-5) Sara Delgado (21-14, 21-12) quindi la padrona di casa Cecilia Madera superata per 21-9, 21-13. L’atleta classe 2005 ha poi superato Rafaela Munar in semifinale per 21-18 e 21-15, prima dell’atto conclusivo con Nikte Alejandra Sotomayor con il successo per 21-19 e 21-17. Al termine del torneo messicano l’azzurra ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della Federazione italiana: “È una gioia immensa perché questa vittoria arriva dopo un periodo per me complicato, con un infortunio grave ed un intervento chirurgico delicato.