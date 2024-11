Liberoquotidiano.it - Allied, un'ombra nascosta: un film di spionaggio come una volta

UN'Sky Suspense ore 23.10 Con Brad Pitt, Marion Cotillard, Vincent Hibrahim. Regia di Robert Zemeckis. Produzione USA 2016. Durata: 2 ore LA TRAMA Inizia (e va avanti tutto il primo tempo)uno dei tantidi propaganda realizzati durante il conflitto. A Casablanca (ma sì) un agente canadese e una bella spia francese preparano un attentato contro un generale nazista. Mentre preparano (ovviamente) si innamorano. La missione è compiuta. I due se ne vanno in Inghilterra. Lui continua a combattere. Mentre combatte gli rivelano che la donna è in realtà una spia dei tedeschi. Lui non ci crede. E cerca affannosamente la prova dell'innocenza. PERCHE' VEDERLO Perchè è undisi facevano una, avvincente per due ore filate.