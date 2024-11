Iodonna.it - Affrontare una diagnosi di tumore in età fertile può significare anche fare i conti con la paura di dover rinunciare a progetti di vita importanti, come quello di diventare madre. Oggi però sempre più donne possono ricorrere a trattamenti mirati che consentono di preservare la fertilità anche in caso di intervento per tumore ginecologico

Circa il 3 per cento dei casi diviene diagnosticato in persone con meno di 40 anni. Se un tempo in questa fascia d’età i tumori femminili costituivano una rarità,i risultati di diversi studi mostrano che le pazienti giovani sono in crescita rispetto al passato. Ecco perchédella preservazione dellain pazienti oncologiche rappresenta un temapiù importante.