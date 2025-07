Dimitrov ko il bellissimo gesto di Sinner non passa inosservato | un gentleman con l’avversario

Un lunedì difficile, uno di quelli che ti lasciano addosso più fatica mentale che fisica, e non solo per colpa del match. Per Jannik Sinner, l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon arriva con un sapore amaro: da un lato il sollievo del passaggio del turno, dall’altro l’ombra dell’infortunio che ha stroncato il cammino dell’amico e rivale Grigor Dimitrov, costretto al ritiro sul 2-2 nel terzo set dopo aver vinto i primi due. “ Non mi sento per niente un vincitore ”, ha detto Sinner nel post-partita, testimoniando con sobrietà la propria sportività. Una sfida in salita e poi il colpo di scena Per Sinner il match si era messo male sin dall’inizio: sotto di due set, con il peso di un dolore al gomito che lo aveva costretto a chiamare il fisioterapista, il cammino verso i quarti sembrava tutt’altro che in discesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dimitrov ko, il bellissimo gesto di Sinner non passa inosservato: un gentleman con l’avversario

Sinner, missione Wimbledon: scambi con Dimitrov e 'sfida' a… Djokovic – Video - La missione Wimbledon di Jannik Sinner prende il via con energia e determinazione. Tra allenamenti intensi e sfide emozionanti contro campioni come Dimitrov, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare il prestigioso Slam inglese.

