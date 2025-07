Federer sotto shock | reagisce così all' infortunio di Dimitrov

Nel cuore di Wimbledon, il dramma si è consumato sotto gli occhi sbalorditi di Federer, testimone impotente dell’infortunio di Dimitrov. Il tennis, spesso sinonimo di eleganza e forza, si trasforma improvvisamente in una scena di pura emozione e incertezza. Mentre Dimitrov affronta il dolore, lo svizzero reagisce con il suo tipico rispetto, lasciando tutti a riflettere su quanto il gioco possa essere fragile e imprevedibile.

Grigor Dimitrov ha subito un complicato infortunio, che l'ha costretto al ritiro nel terzo set contro Jannik Sinner nel match di ottavi di finale di Wimbledon. Le lacrime del bulgaro sono state anticipate da un attonito Federer, che dal Royal Box osservava la scena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Federer sotto shock: reagisce così all'infortunio di Dimitrov

A volte capita nella vita di un atleta di subire un infortunio lungo. Capita in tutti gli sport, specialmente in quelli da contatto.

