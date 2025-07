Terracina crolla il tetto del ristorante stellato Essenza | sette feriti grave una ragazza Il maltempo tra le ipotesi del cedimento

Terracina è scossa da un drammatico incidente: il crollo del tetto del rinomato ristorante stellato "Essenza" nel cuore della città, causato forse dal maltempo. Sette persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza in condizioni gravi. La tragedia ha suscitato grande shock e preoccupazione tra cittadini e autorità. La vicenda mette in luce l'importanza di mettere in sicurezza le strutture e prevenire simili incidenti in futuro.

È improvvisamente crollato il tetto del ristorante stellato "Essenza" nel pieno centro di Terracina in via Tripoli, non lontano da piazza della Repubblica.

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

