Dazi Usa altra proroga | Trump rinvia al 1° agosto Ma tariffe al 25% per Giappone e Corea del Sud

Donald Trump spinge con decisione, imponendo tariffe del 25% a Giappone e Corea del Sud per rafforzare la sua posizione commerciale. Tuttavia, allo stesso tempo, tenta di rilanciare le trattative in corso, cercando un equilibrio tra pressione e dialogo. Questa strategia duale potrebbe segnare una svolta nelle relazioni economiche internazionali, aprendo nuove sfide e opportunità per il futuro.

