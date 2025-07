Netanyahu vola negli Stati Uniti per incontrare Trump alla Casa Bianca | Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso | due feriti e due dispersi

Media: undici palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, e oltre 70 feriti, in un attacco israeliano su un gruppo di civili a nord del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu vola negli Stati Uniti per incontrare Trump alla Casa Bianca | Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi

Gaza, da Meloni non arriva la condanna di Netanyahu: “Una crisi umanitaria innescata dall’attacco di Hamas” - La crisi umanitaria a Gaza, acuita dall'attacco di Hamas, solleva interrogativi sulla posizione della premier Giorgia Meloni.

Raid dell'Idf in un popolare internet café sul lungomare nella parte occidentale della Striscia: almeno ventuno le vittime. L'attacco ha fatto seguito ad un nuovo ordine di evacuazione per la fascia costiera settentrionale, dove si trova Gaza City. Sui social sono s

Netanyahu vola da Trump e manda a Doha una delegazione "non autorizzata". Un flop i negoziati - Mentre la guerra in Medio Oriente continua, Israele e Hamas provano a trattare per una tregua nella Striscia. affaritaliani.it scrive

Netanyahu da Trump dopo 21 mesi di guerra. Il punto con Dentice - Netanyahu vola in visita alla Casa Bianca, ma per Dentice (OsMed) lo stop ai combattimenti potrebbe essere solo ta ... formiche.net scrive