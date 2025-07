Crolla il tetto del celebre ristorante di lusso | diverse persone coinvolte

Un evento improvviso e sconvolgente ha scosso Terracina: il tetto del rinomato ristorante Essenza, stella Michelin, si è improvvisamente sgretolato, coinvolgendo diverse persone e creando attimi di puro panico nel cuore della città. La scena, in via Tripoli, si è rapidamente trasformata in un'operazione di soccorso complessa, con forze dell’ordine e sanitari impegnati a garantire sicurezza e assistenza. La comunità si interroga sulle cause di questa tragedia inaspettata e sulle misure future per prevenire simili incidenti.

Attimi di puro panico nel cuore di Terracina, dove nel pomeriggio di oggi è crollato il tetto del ristorante Essenza, uno dei locali più rinomati della città e insignito di una stella Michelin. Il dramma si è consumato in via Tripoli, in pieno centro, mentre il locale era regolarmente aperto al pubblico. Subito dopo il crollo sono accorsi sul posto carabinieri, polizia e personale sanitario del 118, che ha allertato anche diverse ambulanze. La scena si è subito presentata drammatica: sei clienti, visibilmente sotto shock ma non gravemente feriti, sono riusciti a uscire autonomamente dalle macerie e sono stati medicati sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crolla il tetto del celebre ristorante di lusso: diverse persone coinvolte

